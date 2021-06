God Country: Jim Mickle regista del film tratto dalla graphic novel

La graphic novel God Country di Donny Cates diventerà un film e il regista sarà Jim Mickle, co-creatore della serie Sweet Tooth targata Netflix. Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Legendary e AfterShock Media.

Tra le pagine di God Country si racconta la storia di Emmett Quinlan, un anziano vedovo alle prese con la demenza senile. I suoi scoppi di violenza sono un problema per i figli e per la polizia locale, ma quando un uragano distrugge la sua casa e la città in cui vive, l'uomo emerge dalle macerie completamente trasformato. Quinlan si è infatti imbattuto in una spada incantata trasportata dalla tempesta, oggetto che gli dà dei poteri fenomenali e gli permette di combattere contro delle creature di altri mondi.

Donny Cates firmerà la sceneggiatura dell'adattamento e Jim Mickle sarà coinvolto come produttore, in collaborazione con Linda Moran, e regista.

Al centro della storia di Sweet Tooth, che ha debuttato da pochi giorni in streaming, c'è Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.