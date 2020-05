Go FeST!, arriva oggi il primo evento online sulle serie tv: il programma

Oggi dalle 11:00 parte Go FeST!, il primo evento interamente online dedicato alle serie tv creato da FeST - Il Festival delle Serie Tv in collaborazione con Tlon.

Oggi dalle 11:00 parte Go FeST!, il primo evento interamente online dedicato alle serie tv creato da FeST - Il Festival delle Serie Tv in collaborazione con Tlon: scopriamo insieme il ricco programma!

Interamente dedicata alle serie tv, sia come fonte di svago che di riflessione e conoscenza, la giornata di domenica si svilupperà su palchi diversi con due programmi paralleli. Da un lato ci sarà il Virtual Stage, in cui gli ospiti della giornata si alterneranno in diretta streaming per affrontare numerose tematiche trasversali legate al mondo della serialità. Il Virtual Stage vivrà sul sito dedicato a GO FeST!, ma anche sui canali Youtube e Facebook di Tlon e FeST. Dall'altro lato, si accenderà anche il Live IG stage - che si potrà seguire sui canali Instagram di FeST, Tlon e su quelli ufficiali dei singoli ospiti - in cui influencer, giornalisti, attori e cantanti si attiveranno con dirette.

Il programma di Go FeST! è in continua evoluzione e gli orari definitivi potranno essere verificati sul sito web a questo link.

Locandina di Summertime

La musica avrà un posto d'onore nel programma della giornata: il Virtual Stage sarà intervallato da pillole musicali, in cui alcuni artisti tra cui Arisa, Giuliano Sangiorgi, Laila Al Habash e Roy Paci interpreteranno live la sigla, la colonna sonora o la theme song di una serie TV. Tra i principali ospiti degli appuntamenti online, Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, con Cristiana Capotondi di Bella da morire, Silvio Orlando, tra i protagonisti di The New Pope, la serie Sky Original del Premio Oscar Paolo Sorrentino prodotta da The Apartment e Wildside; l'attrice Coco Rebecca Edogamhe e i registi Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello di Summertime, la nuova serie originale italiana Netflix.

Skam Italia 2: Martino e Nicolo'

Gli attori Federico Cesari, Pietro Turano e il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato, racconteranno il fenomeno Skam Italia, in arrivo con la quarta stagione su TimVision e Netflix; Michela Giraud ed Edoardo Ferrario volti di Comedy Central di ViacomCBS Networks Italia. Ma anche Coma_Cose, Francesco Costa, Leonardo Fasoli, Fumettibrutti, Raphael Gualazzi, Cathy La Torre, Maddalena Ravagli, Thony, Zerocalcare e Nina Zilli.

In occasione di Go FeST!, il 3 maggio Triennale Milano dedica l'appuntamento di Triennale Decameron - format che ogni giorno alle 17.00 su Instagram coinvolge un ospite del mondo dell'arte, della cultura e della società, invitato a proporre una sua narrazione - alle serie tv. Live sul profilo Instagram di Triennale Milano, l'attore e regista Marco d'Amore, tra i protagonisti di Gomorra la serie Sky prodotta da Cattleya, e regista del film campione d'incassi L'Immortale, dialogherà con Stefano Boeri, Presidente di Triennale.