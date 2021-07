Glow Up 3, su Netflix in streaming da oggi

Glow Up, lo show che ha trasformato il make-up in un'agguerrita gara tra artisti, sbarca su Netflix con la terza stagione in streaming a partire da oggi 28 luglio!

Glow Up, lo show che ha trasformato il make-up in un'agguerrita gara tra artisti, sbarca su Netflix con la terza stagione in streaming a partire da oggi 28 luglio 2021!

Glow Up, il cui titolo originale è Glow Up: Britain's Next Make-Up Star, è un reality show inglese nato per creare il nuovo genio del make-up. A condurre le prime due stagioni è stata Stacey Dooley, con un inizio arrivato nel 6 marzo 2019. I concorrenti prendono parte a sfide settimanali giudicati da altri due giudici di peso nell'ambiente come Dominic Skinner e Val Garland. Dopo la prima stagione, Glow Up è stato rinnovato per una seconda stagione, arrivata nel maggio 2020, mentre la terza - in arrivo oggi su Netflix - è andata in onda nel Regno Unito lo scorso aprile, con una nuova conduttrice, Maya Jama.

Nelle prove i MUA devono mettersi alla prova con delle challenge dalle quali escono da uno a tre vincitori. Alla fine della sfida, vengono scelti i due peggiori provvisori che hanno quindici minuti in meno per la maxi prova creativa di puntata. I MUA ricevono una descrizione del look che dovranno creare e alla fine del tempo verranno definiti gli ufficiali "bottom two", che si sfideranno in un'ultima sfida tecnica faccia a faccia: ricreare un look preciso dell'occhio, o realizzare il labbro perfetto. Il peggiore verrà eliminato, l'altro sarà riammesso in gara nell'episodio successivo.

