Gloria: trama dell'ultima puntata, in onda stasera su Canale 5

La miniserie Gloria torna stasera su Canale 5 alle 21:30 per l'ultimo appuntamento.

Adattamento di Keeping Faith, che il Guardian ha definito una "Big Little Lies trasferita nel Galles rurale", vede protagonista Cécile Bois (volto conosciuto per il pubblico italiano grazie alla serie Candice Renoir).

In base alla trama scopriamo che Gloria paga Louise Verdiez per avere informazioni sul marito. Va all'appuntamento con Arthur nascosto sul sedile posteriore dell'auto. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero e che David faceva da intermediario. Poco dopo la dermatologa muore in un incidente stradale provocato da Marianne, che la stava inseguendo.

Dopo aver fatto scarcerare Stan, Gloria cerca di riottenere la custodia dei figli.

Ed è proprio la piccola Alice a svelare alla mamma che David aveva scritto una lettera con indicazioni su cosa fare in caso di sua scomparsa. Gloria riesce a trovare la missiva del marito in una cassetta di sicurezza, all'interno sono segnate le coordinate di un conto estero in cui David ha depositato un'ingente quantità di denaro per il futuro della famiglia.

Marianne arresta Gloria, ma viene a sua volta arrestata da Philippe Lazargue. I guai per la nostra protagonista non sono finiti perchè Alice viene rapita e Gloria ricattata: sua figlia non sarà liberata fin quando i soldi accumulati da David non verranno rimessi sul conto di Lazargue...

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell'area. La coproduzione Quad Drama-TF1 rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui personaggio principale e coprotagonisti celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite.