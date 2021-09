Gloria: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Gloria, dopo il buon esordio della scorsa settimana, torna stasera su Canale 5 intorno alle 21:30.

Adattamento di Keeping Faith, che il Guardian ha definito una "Big Little Lies trasferita nel Galles rurale", la miniserie francese vede protagonista Cécile Bois (volto conosciuto per il pubblico italiano grazie alla serie Candice Renoir).

Dalla trama della seconda puntata scopriamo che Gloria, sulle tracce del marito scomparso, viene a conoscenza di nuovi inquietanti dettagli sul non proprio impeccabile David: non soltanto frequentava locali di spogliarelliste, ma era in affari con una famiglia di malavitosi, a cui aveva sottratto denaro.

Queste ultime notizie mettono in allerta Marianne Vulton che, desiderosa di vendetta nei riguardi della protagonista, non soltanto comincia a nutrire sempre più sospetti su di lei, ma allerta gli assistenti sociali per accertarsi che Gloria sia ancora in grado di badare ai figli.

Intanto, nello stagno di Quenegoat viene ritrovato un corpo senza vita, ma non è quello di David. Tornando a casa con i figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e l'ha messa a soqquadro...

Ecco il promo dei nuovi episodi.

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell'area. La coproduzione Quad Drama-TF1 rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui personaggio principale e coprotagonisti celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite.