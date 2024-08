Gli occhi di Tammy Faye, l'attore Gabriel Olds accusato di molteplici reati di violenza sessuale

Gabriel Olds, l'attore che ha interpretato Pat Robertson nel film del 2021 Gli occhi di Tammy Faye, è stato accusato di sette reati di violenza sessuale a Los Angeles.

Il mese scorso la Corte Superiore di Los Angeles ha emesso un mandato di arresto per Olds per 3,5 milioni di dollari dopo la presentazione delle accuse. È stato preso in custodia e registrato il 7 agosto. La polizia di Los Angeles sta ora cercando altre vittime e testimoni di una serie di aggressioni sessuali nell'area di Los Angeles.

Le denunce e le violenze perpetrate

Secondo le accuse, Olds, che ha partecipato a NCIS: Los Angeles, Amazing Stories e SEAL Team, avrebbe violentato una donna di 41 anni il 19 gennaio 2023. Dopo la denuncia della donna, altre due vittime adulte si sono fatte avanti e hanno presentato denunce simili risalenti al 2013.

Gabriel Olds nel ruolo del serial killer nell'episodio '52 Pickup' della serie tv Criminal Minds

Le donne descrivono incontri consensuali "che sono sfociati in violente aggressioni sessuali". Oltre alle tre donne, altre due hanno denunciato comportamenti sessuali meno violenti da parte di Olds. Gli investigatori sospettano che ci possano essere altre vittime a livello nazionale "a causa dei viaggi di Olds come attore".

Le donne che hanno presentato le accuse affermano che Olds ha usato il suo status di ex alunno della Ivy League e il suo successo nell'industria cinematografica per incontrare donne e organizzare appuntamenti. Negli ultimi anni, diverse donne hanno riferito di esserci uscite tramite app di incontri. Secondo la polizia, "ogni vittima ha riferito che Olds le ha attirate in un falso senso di sicurezza durante i primi incontri, per poi diventare violento senza chiedere il loro consenso".

"Abbiamo sentito sempre la stessa storia", ha dichiarato il detective Brent Hopkins, supervisore della Sezione speciale aggressioni. "Il signor Olds ha iniziato in modo affascinante, ma poi ha usato una violenza brutale per portare a termine questi stupri. Alcune di queste sopravvissute hanno sofferto in silenzio per anni prima di trovare la forza di parlare. Ora che non è più in circolazione, vogliamo assicurarci che tutti abbiano la possibilità di essere ascoltati".