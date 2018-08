Gli anni amari: al via le riprese del film su Mario Mieli

Sono iniziate a Milano le riprese del film Gli anni amari, progetto che verrà diretto da Andrea Adriatico per raccontare la storia di Mario Mieli. L'intellettuale, attivista, scrittore e artista è stato negli anni Settanta uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano. Il ruolo del protagonista è stato affidato all'attore Nicola Di Benedetto, mentre nel cast ci saranno anche Antonio Catania e Sandra Ceccarelli, nella parte dei genitori del giovane, e Lorenzo Balducci.

Adriatico ha dichiarato: "Gli anni amari è l'attraversamento di un'epoca, di quei vitali, difficili, creativi, dolorosi e rimossi anni '70. È anche la rievocazione di un necessario movimento per i diritti, come quello omosessuale, che doveva inventare forme nuove per farsi riconoscere. Ed è soprattutto il ritratto di un ragazzo la cui genialità, la cui libertà interiore e la cui gioia di vivere erano troppo intense per il mondo che lo circondava.

Il regista ha proseguito: "Mieli era un genio, che ci ha sedotto, come riusciva a sedurre tutti coloro con cui entrava in relazione. Ma era anche un ragazzo immerso in una profonda solitudine, quella in cui aveva costruito la sua bolla di sopravvivenza e quella in cui era relegato da chi lo considerava troppo snob o troppo scomodo; la solitudine di chi ha imparato a farcela da solo per sopravvivere a dispetto di tutto e tutti, e la solitudine in cui si è ritrovato per l'ennesima volta quel giorno di marzo dell'83 in cui, ancor prima di compiere 31 anni, ha deciso di togliersi la vita. Gli anni amari sono gli anni in cui tutto sembrava possibile e non lo era. Sono gli anni lontanissimi del nostro passato recente. Sono gli anni di un ragazzo che ha vissuto - con la sua aliena dolcezza - l'amarezza di un'esistenza simile a quella di nessun altro. Si chiamava Mario. O, se preferite, Maria".

Le riprese si svolgeranno per le prime due settimane a Milano, dove Mieli è nato e cresciuto, con ciak previsti in location come la Fontana delle Quattro Stagioni e Piazza Duomo. La troupe si sposterà poi a Sanremo, Lecce, Bologna e Londra. All'estero Mieli ha infatti conosciuto l'attivismo omosessuale inglese nella sua fase fiorente, negli anni successivi ai moti statunitensi di Stonewall.

Nel film appariranno figure storiche come Corrado Levi (Francesco Martino), Ivan Cattaneo (Davide Merlini), Piero Fassoni (Giovanni Cordi), Franco Buffoni, Angelo Pezzana, Fernarda Pivano, Milo De Angelis, Andrea Valcarenghi, Francesco Siniscalchi e Umberto Pasti (Tobia De Angelis), con cui Mieli ha avuto una storia d'amore.