Glenn Ficarra e John Requa tornano alla regia con Misadventure

Glenn Ficarra e John Requa, che hanno portato in passato al successo film come Crazy, Stupid, Love, torneranno alla regia con Misadventure.

Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo e sarà realizzato per Sony e nel team della produzione, oltre ai due registi, ci sarà Jimmy miller.

Una nuova commedia

Le fonti vicine alla produzione sostengono che Misadventure avrà un'atmosfera simile proprio alla commedia romantica Crazy, Stupid, Love, che aveva come star Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore.

Mark Hammer ha scritto la sceneggiatura e sembra che il film diretto da Glenn Ficarra e John Requa proponga dei personaggi molto interessanti che dovrebbero attirare delle star di Hollywood.

I due filmmaker, recentemente, hanno realizzato la serie Apple intitolata WeCrashed e diretto Rabbit Hole, show con star Kiefer Sutherland.

WeCrashed era basata sul podcast di successo di Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork di Lee Eisenberg e Drew Crevello ed è interpretata dai premi Oscar Jared Leto e Anne Hathaway.

Nel cast ci sono anche Kyle Marvin, insieme ad America Ferrera e O-T Fagbenle.

La serie è ispirata a fatti reali e alla storia d'amore che ne era al centro. Pensato come un unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos'è successo?