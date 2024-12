Glen Powell fornisce aggiornamenti sul progetto segreto di J.J. Abrams

Glen Powell è uno degli attori più richiesti di Hollywood e figura tra le star più popolari del 2024, secondo la classifica stilata da IMDb. Reduce da successi come Tutti tranne te e Hit Man, per cui ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe, l'attore è attualmente impegnato sul set londinese del celebre remake di The Running Man di Edgar Wright.

Durante una recente intervista con Deadline, Powell ha commentato per la prima volta la sua nomination ai Golden Globe e ha fornito alcuni aggiornamenti sul prossimo progetto top-secret a cui lavorerà con il regista J.J. Abrams.

Il grado di segretezza attorno alla prossima fatica dei due rimane ancora molto elevato, ma Powell ha svelato che rimarrà sul set di Londra fino alla primavera e che, successivamente, inizierà a girare con Jenna Ortega il film misterioso diretto dal regista di Star Trek. Per quanto riguarda la trama della pellicola, la star di Top Gun mantiene un alone di mistero: "È riservato! Non posso dire nulla! Però posso dirvi che è qualcosa di enorme e molto divertente".

La nomination ai Golden Globe per Hit Man

Per quanto riguarda la nomination di Glen Powell ai Golden Globe come miglior attore in una commedia per il film Hit Man di Netflix, la lieta notizia è arrivata mentre l'attore si trovava a Londra per le riprese del suo prossimo film, The Running Man di Edgar Wright, dove la sua famiglia è "piombata" per annunciargli con gioia la news della nomination.

Hit Man: Glen Powell in una scena

Hit Man, presentato in anteprima mondiale al TIFF durante lo sciopero del 2023, è stato un progetto di grande passione per Powell. L'attore di Top Gun: Maverick ha scoperto l'opera di Skip Hollandsworth sul Texas Monthly grazie a Michael Costigan della Aggregate Films. Il film racconta la storia di un umile professore che lavora in nero per il dipartimento di polizia. Mentre si finge sicario, si innamora di una delle donne indagate dalla polizia. La pellicola è stata diretta da Richard Linklater, che conosceva bene la storia reale di Gary Johnson.

"Abbiamo cercato di capire dove si incontrano realtà e finzione, prendendo l'idea della fantasia di un sicario, e la fantasia che noi stessi ci creiamo", ha raccontato Powell a Deadline. L'attore ha partecipato alla co-produzione del film e ha preso parte alle proiezioni di prova, mettendoci tutto il suo impegno per la buona riuscita del progetto.

"È stato un viaggio folle e selvaggio", ha dichiarato Powell. Ripensandoci, ha aggiunto: "Ci sono state molte volte in cui Hit Man non funzionava, ma c'era una sensazione collettiva di chi si può essere, se ci si impegna davvero".

In seguito, la star di Tutti tranne te ha voluto fare un ringraziamento speciale agli "assistenti della CAA", che sono stati fondamentali per risolvere i problemi relativi alla trama del film, soprattutto quelli riguardanti il primo atto. "Ho organizzato una proiezione alla CAA, ho invitato tutti gli assistenti a guardare il film e loro hanno fatto delle schede di commento. Dopo abbiamo organizzato un Q&A. Tutti gli assistenti erano in sala, e molti dei loro suggerimenti sono confluiti nel film. Hanno creduto nelle scelte audaci del film; molte cose che hanno fatto innervosire alcuni, li hanno entusiasmati".