Glen Powell difende Ryan Gosling dalle critiche: "Lui è una leggenda"

Glen Powell ha difeso Ryan Gosling dai commenti di un produttore che ha condiviso un'opinione controversa sulla star canadese.

Il protagonista di Twisters non ha esitato a commentare le dichiarazioni apparse online in cui veniva paragonato al collega con un post sui social.

Il commento a difesa di Gosling

In un'intervista rilasciata a The Wrap, un produttore rimasto anonimo ha sostenuto che Glen Powell sia ufficialmente una star nel cinema "nel senso che gli spettatori ora vanno in sala per vederlo".

Successivamente era stato compiuto il paragone al centro delle polemiche sostenendo "A differenza di un attore come Ryan Gosling che attira prevalentemente spettatori di sesso femminile, Glen attira sia donne sia uomini".

Powell non ha però accettato il complimento senza sentirsi in dovere di ricordare: "Gosling è una leggenda. Io sono solo Glen". La star di Twisters, ovviamente, stava facendo riferimento alla canzone I'm just Ken, brano composto per il film Barbie che ha ottenuto anche una nomination agli Oscar.

Glen Powell, da Top Gun: Maverick a Hit Man: ascesa di un nuovo (e irresistibile) divo

Il prossimo progetto di Powell

Prossimamente Glen sarà protagonista sul piccolo schermo con la serie Chad Powers, ispirata agli sketch di Eli Manning realizzati per ESPN.

Al centro della trama ci sarà un quarterback la cui carriera sembra stia per finire a causa dei suoi comportamenti negativi e un carattere troppo irritabile, ottenendo però una seconda occasione nel mondo dello sport assumendo un'altra identità e fingendosi uno studente universitario.

Powell ha co-creato lo show insieme allo showrunner di Loki, Michael Waldron. Il progetto, le cui riprese sono attualmente in corso, è destinato agli schermi di Hulu negli Stati Uniti.