Giuseppe Conte in diretta stasera sul Dpcm Natale: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le novità previste dal Dpcm Natale e per chiarire quali saranno gli spostamenti possibili: ecco dove vederlo in TV e in streaming.

Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le novità contenute nel Dpcm Natale, che dovrebbe chiarire se saranno possibili, prima del 21 dicembre, gli spostamenti tra regioni di diverso colore, e quali saranno le possibili deroghe alle restrizioni. A che ora e dove vederlo? L'intervento del premier è previsto in serata da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la diretta.

A che ora

Giuseppe Conte dovrebbe parlare in diretta intorno alle 20:15 di stasera.

Il Decreto Natale prevede nuove restrizioni nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, con particolare attenzione ai giorni più "sensibili", ovvero il 25, 26 e 31 dicembre 2020, e il 1° gennaio 2021.

Quali saranno gli spostamenti possibili, anche prima del 21? Quali saranno le deroghe previste dal decreto? Nodi che dovrebbero essere in parte sciolti proprio dal premier durante la conferenza stampa di stasera.

Dove vederlo

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte sarà trasmessa dai canali all news Rai News 24 (canale 48), TgCom24 (canale 51) e SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). La diretta dovrebbe trovare spazio anche sui principali canali di RAI e Mediaset, che potrebbero interrompere momentaneamente le trasmissioni per dare spazio al messaggio del Presidente del Consiglio. Diretta trasmessa anche da La7.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta di Giuseppe Conte sarà trasmessa anche attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte e, probabilmente, attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi.

Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.