Giuseppe Conte in diretta oggi sulle reti RAI: a che ora e dove vederlo

L'informativa di Giuseppe Conte al Parlamento sulle misure per la nuova fase dell'emergenza sarà trasmessa oggi in diretta sulla RAI e non solo: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming.

Sarà trasmessa oggi sulle reti RAI la diretta in cui Giuseppe Conte riferirà in Parlamento sulle misure da adottare per la nuova fase dell'emergenza. A che ora e dove vederlo? Alle 9:30 dovrebbe essere Rai1, salvo variazioni dell'ultimo minuto, a trasmettere in chiaro l'informativa dalla Camera dei Deputati, ma non sarà questo il solo appuntamento.

Gli orari

Oggi, giovedì 21 maggio, Giuseppe Conte interverrà con un'informativa urgente e successivo dibattito prima alla Camera dei Deputati, in diretta su Rai1 dalle ore 9:30, e poi al Senato, in diretta su Rai3 a partire dalle 12:25 alle 14:00 e successivamente in diretta su Rai2 dalle 14:00 alle 14:20 circa. Rai Parlamento trasmetterà entrambe le sedute anche con la traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Dove vederlo

In TV il discorso del Presidente Giuseppe Conte alle Camere sarà trasmesso, come già anticipato, dalla RAI - su Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 (canale 48) - ma anche dagli altri canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) e TgCom24 (canale 51).

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle varie reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube del Senato e quello della Camera dei Deputati, a seconda degli orari già indicati. A trasmettere in diretta l'informativa urgente sarà anche il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte.