Giuseppe Conte in diretta oggi sul nuovo DPCM: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte sarà in diretta oggi per illustrare il nuovo DPCM, firmato in mattinata, che porterà nuove restrizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria. A che ora e dove vederlo? L'intervento del premier è stato annunciato ufficialmente per oggi da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la diretta.

A che ora

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sarà trasmessa alle 13:30 di oggi, domenica 25 ottobre 2020. Dopo il rinvio di ieri sera, dovuto all'opposizione delle Regioni su alcuni dei provvedimenti proposti dal Governo, sono stati i profili social ufficiali del Presidente del Consiglio a confermare l'orario, minuto più minuto meno.

A una settimana di distanza dal precedente intervento a reti unificate di Giuseppe Conte, dunque, si rendono necessarie nuove misure, più restrittive, per cercare di frenare la curva dei contagi.

Tra gli annunci più attesi quelli che riguardano la chiusura di bar e ristoranti (alle 18:00, ma la domenica potranno rimanere aperti), mentre è destinata a far discutere la chiusura di cinema e teatri, luoghi che si sono confermati a basso rischio di contagio.

Dove vederlo

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte sarà trasmessa dai canali all news Rai News 24 (canale 48), TgCom24 (canale 51) e SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). La diretta dovrebbe trovare spazio anche sui principali canali di RAI e Mediaset, che potrebbero interrompere momentaneamente le normali trasmissioni per dare spazio al messaggio del Presidente del Consiglio. Diretta trasmessa anche da La7.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta della conferenza stampa sarà trasmessa anche attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte e, probabilmente, attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi.

Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.