Giulio Brogi, morto l'attore di Montalbano e dell'Eneide

Giulio Brogi è morto oggi all'età di 83 anni; proprio ieri era apparso ne Il Commissario Montalbano. L'attore veronese è stato un grande interprete teatrale, ma il suo curriculum vanta anche numerosi ruolo cinematografici e televisivi. Ad annunciare la scomparsa dell'attore, i suoi agenti dello studio Alimena.

Brogi iniziò la sua carriera al Piccolo Teatro di Milano interpretando i classici e per registi come Strehler e Zeffirelli. Sul fronte televisivo sarà ricordato per il successo della sua interpretazione di Enea nello sceneggiato Eneide, del 1971 e per una lunga serie di fiction televisive. Recentemente è apparso nella seconda stagione di 1992 e nell'ultimo episodio de Il commissario Montalbano dal titolo Un diario del '43, in cui aveva interpretato l'anziano Carlo Colussi, diventato prete. Un episodio, quello di Montalbano, che ha realizzato ascolti record, ancora una volta.

Per il grande schermo Giulio Brogi aveva recitato per registi del calibro dei fratelli Taviani, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Liliana Cavani. Per Bellocchio aveva interpretato anche un ruolo nel recente Fai bei sogni ed era apparso anche nel capolavoro di Paolo Sorrentino La grande bellezza.