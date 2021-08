Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta insieme in un programma di Italia 1?

Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi rifaranno l'esame di quinta elementare: le due ex gieffine saranno ospiti di Ritorno a scuola, il nuovo programma di Nicola Savino su Italia 1, del quale non è stata ancora resa nota la data di partenza. L'indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Tra le ospiti ci dovrebbe essere anche Paola Caruso, già vista nell'Isola dei Famosi 11.

Nicola Savino, con la nuova stagione, ha lasciato la conduzione de Le Iene, ma non abbandona Mediaset, che gli ha affidato un format completamente nuovo. Ritorno a scuola, questo il nome del programma, prevede che alcuni Vip tornino tra i banchi di scuola per rifare l'esame di quinta elementare, ad aiutarli ci saranno alcuni bambini particolarmente dotati.

La struttura del programma non è stata del tutto rivelata, così come la data in cui il programma inizierà, sappiamo solo che andrà ad occupare lo slot del prime time del mercoledì di Italia 1. Secondo le indiscrezioni di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra gli ospiti pronti a mettersi in gioco ci sarebbero Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, entrambe reduci dall'estenuante avventura del Grande Fratello Vip 5.

Una terza Vip che si dovrebbe sedere nei banchi di scuola è Paola Caruso, già concorrente dell'Isola dei Famosi 11. Non è chiaro se gli ospiti cambieranno settimanalmente o se il cast resterà fisso per tutta la durata del nuovo format, del quale, tra l'altro, non si conosce la durata.