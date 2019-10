Giulia De Lellis: "Un film su di me dopo il libro? Mai dire mai"

La vita di Giulia De Lellis diventerà un film come quella di Chiara Ferragni? "Mai dire mai" dice lei stessa a chi lo chiede durante la presentazione del suo libro. E infatti la cosa non è da escludere, visto il successo.

Non che ne avesse davvero bisogno perchè i suoi 4 milioni di follower su Instagram erano già lì a ricordarglielo ogni giorno, ma la fama di Giulia De Lellis, esperta di tendenze, più che influencer, come spesso la definiscono, dopo la pubblicazione di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", se possibile, è addirittura cresciuta, grazie alle migliaia di copie vendute in una manciata di giorni (il volume è in tutte le librerie dallo scorso 17 settembre). E proprio durante una tappa del tour firmacopie, in una libreria romana, qualcuno le ha chiesto se presto non sia pronta a passare dalle pagine allo schermo: "Un film su di me non è mai stato nei miei pensieri, ma mai dire mai. Il libro era un'incognita, ed è stato un successo. E quando ho iniziato a usare Instagram non sapevo fare nulla: adesso ho quattro milioni virgola duecentomila follower".

D'altronde, dopo l'incredibile successo di Chiara Ferragni - Unposted, diventato nel giro di 3 giorni in film evento ad aver incassato più di ogni altro in Italia, è più che logico che qualche produttore sia già in agguato. Anche perchè Giulia De Lellis è un personaggio che buca lo schermo, come si dice in questi casi, come ha testimoniato la sua partecipazione al programma Uomini e Donne e come ci ricorda, ogni giorno, il suo profilo Instagram. E tra poco debutterà al fianco di Gemma Galgani nel nuovo programma per Witty Tv, Giortì. Anche se lei non si sbilancia, e dichiara: "Ho avuto molte proposte dopo il libro, metto tutto in preventivo. Ora però me ne vado in vacanza. Forse staccherò anche dai social, chissà. Per me non è un problema, posso stare senza Instagram anche per un mese. Non dico che lo farò. Ma io stacco quando voglio".