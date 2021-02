Giulia De Lellis condurrà Love Island, il nuovo reality di Real Time

Giulia De Lellis è stata scelta per condurre Love Island, un reality su single e coppie che andrà in onda su Real Time.

Giulia De Lellis sarà la conduttrice di Love Island: la web influencer è stata scelta per presentare il nuovo reality di Real Time per single e coppie prodotto dalla Freemantle.

Dopo il suo debutto nel cinema Giulia De Lellis torna in televisione, ma stavolta nel ruolo di unica conduttrice. La web influencer è stata scelta per presentare Love Island, il nuovo reality che verrà trasmesso da Real Time e prodotto dalla Freemantle. Nello show i concorrenti, tutti sigle, vivranno in una villa; durante le varie puntate i partecipanti sceglieranno con chi continuare l'avventura e chi resterà single dovrà lasciare lo show rinunciando al montepremi finale.

Il reality arriva in Italia dopo aver fatto il giro del mondo: è presente in ben 18 Paesi. Le coppie che si andranno formando nel corso del programma dovranno affrontare giochi e sfide e saranno giudicati dal pubblico da casa.

Giulia De Lellis è attualmente impegnata nelle riprese del film Genitori vs influencer, dove interpreta se stessa. La pellicola diretta da Michela Andreozzi vede nel cast Fabio Volo, Nino Frassica e Paola Minaccioni.

La web influencer recentemente ha riempito le pagine dei giornali specializzati in gossip grazie alla sua relazione con Carlo Beretta, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della celebre fabbrica d'armi, ed ex fidanzato di Dayane Mello.