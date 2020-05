Giulia Cavaglia fa pipì in giardino: il video pubblicato per errore

Francesco Sole pubblica per sbaglio un video di Giulia Cavaglia che fa pipì in giardino e diventa subito virale: l'ex tronista lancia un appello ai suoi followers.

Quando scappa scappa, lo sa bene Giulia Cavaglia che ha deciso di fare pipì in giardino, peccato che il video che le stava girando in quel momento il compagno Francesco Sole è finito per sbaglio sul loro profilo Instagram ed è diventato subito virale, nonostante lo YouTuber lo avesse rimosso subito.

Giulia Cavaglia e Francesco Sole in questi giorni hanno condiviso con i numerosi follower molti momenti della loro vita quotidiana, ieri per sbaglio lo Youtuber ha pubblicato su Instagram un momento di particolare intimità. Francesco ha ripreso la compagna mentre faceva pipì nel loro giardino ed il video hot è stato condiviso per sbaglio sul social network. Nonostante la coppia lo abbia cancellato subito, il momento liberatorio dell'ex tronista di Uomini e Donne è diventato subito virale.

La ragazza ha spiegato nelle Instagram Stories quanto è successo: ""Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui. Quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto. Io ci metto ore a creare video di make-up, cucina, ma condividete quelli. È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore?".

Giulia Cavaglia ha fatto poi un appello ai suoi follower: "Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, io eviterei di farli girare".