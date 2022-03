Giucas Casella sul coming out: "Ho avuto esperienze con uomini, ma..."

Giucas Casella è tornato a parlare del suo coming out: l'illusionista, che durante il Grande Fratello Vip 6 ha raccontato di aver avuto relazioni omosessuali, ha specificato di non essere gay, confermando la sua fluidità sessuale. Giucas, intervistato da Silvia Toffanin per Verissimo, ha rivelato che presto sposerà Valeria Perilli, l'amore della sua vita.

Nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giucas Casella è arrivato indenne fino alla serata finale, eliminato all'ultimo televoto utile per avere il pass per la finale. Un'esperienza dove l'illusionista si è raccontato a 360 gradi, svelando anche la sua idea dell'amore. Chiacchierando con i suoi coinquilini il gieffino rivelò "Sono stato anche con uomini, è successo, per me è normalissimo" e ancora "le mie storie sentimentali importanti sono state tutte al femminile, quelle con uomini solo occasionali, ma non le rinnego".

Giucas Casella è legato da circa 40 anni alla doppiatrice Valeria Perilli, la loro relazione è diventata pubblica nel 2018. Giucas, nel pomeriggio di sabato 19 marzo, ospite di Verissimo, è ritornato a parlare della sua sessualità "Non sono gay, ma sono per l'amore libero", ha detto l'illusionista. Alla domanda di Silvia Toffanin se fosse fluido, Giucas ha replicato "Che significa?". La conduttrice gli ha spiegato "Che ami sia gli uomini che le donne". Casella allora ha risposto "Sì, sono fluido" e poi, alzatosi in piedi, ha urlato verso il pubblico "sono fluido!".

Ritornando a Valeria, conosciuta quando lavorava in televisione, Giucas ha annunciato che presto arriverà il matrimonio, al quale verrà invitato anche James, il figlio nato dalla relazione tra Casella e la modella Carol Torre. "Tra James è Valeria c'è un ottimo rapporto", ha concluso l'illusionista.