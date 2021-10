Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella : “ho avuto storie omosessuali, l’amore è liberta”

Giucas Casella in diretta al Grande Fratello Vip 6 ha confermato di aver avuto diverse storie omosessuali: il noto paragnosta ha parlato in prima serata dei suoi rapporti con altri uomini, perchè "l'amore è libertà".

Alcuni giorni fa Giucas Casella, chiacchierando con altri gieffini, si è lasciato andare ad alcune confessioni private raccontando che, soprattutto in gioventù, ha avuto rapporti con altri uomini "Sono stato anche con uomini, è successo, per me è normalissimo - e poi - adesso non ci penso neanche più, se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare".

Alfonso Signorini ieri ha voluto parlare con Giucas per approfondire il discorso, Casella non ha negato nulla di quello che aveva detto in precedenza e ha voluto precisare "Non rinnego nulla di quello che ho detto e fatto, perché l'amor è libertà, fortunatamente ora è tutto cambiato". Poi, come potete vedere nel video, rispendo a una domanda del conduttore, ha affermato "le mie storie sentimentali importanti sono state tutte al femminile, quelle con uomini solo occasionali, ma non le rinnego".

Giucas Casella in passato ha avuto una relazione con la modella Carol Torre, insieme hanno avuto un figlio James, nato nel 1987. Per portare avanti la sua carriera, la modella era tornata in Inghilterra, così Giucas ha cresciuto il figlio da solo, James oggi è medico e ha avuto a sua volta un figlio, facendo diventare il paragnosta un felice nonno. Come ha ricordato ieri, durante una Domenica In di circa 40 anni fa Giucas Casella ha conosciuto la doppiatrice Valeria Perilli. I due sono ancora legati anche se il loro amore è diventato di pubblico dominio solo nel 2018.