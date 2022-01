Giornata della Memoria: ecco la selezione di titoli in streaming su ITsART

In occasione della Giornata della memoria, ITsART propone una selezione di titoli tra musica, teatro e documentari in memoria delle vittime della Shoah.

Il 27 Gennaio 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz rivelando al mondo le atrocità ineffabili del genocidio. In occasione della Giornata della Memoria, ITsART propone una selezione di titoli tra musica, teatro e documentari in memoria delle vittime della Shoah.

Dai dieci brani corali composti nel 1943 dentro il campo di concentramento da Viktor Ullmann, allievo di Schönberg e Zemlinsky eseguiti nel "Concerto per il giorno della memoria" dal Coro del Teatro Regio di Torino diretto da Andrea Secchi, all'omaggio teatrale alla senatrice Liliana Segre Nonostante Auschwitz... vince la vita, che racconta il cammino di questa donna verso la vita, nella quotidiana lotta all'indifferenza. La testimonianza di Segre è presente anche in Fratelli d'Italia? Un film per tramandare la storia. Dalle leggi razziali ad Auschwitz, documentario con la speciale partecipazione di Gioele Dix, in cui i nipoti delle vittime delle leggi razziali fasciste del 1938 si ritrovano alla Stazione Centrale di Milano per sensibilizzare la gente su quanto accadde al Binario 21 dal 1943 al 1945.

E ancora, sulla piattaforma dedicata all'arte e alla cultura italiana sono presenti il documentario Testimoni dei testimoni, ispirato alla mostra allestita nel 2019 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, su un gruppo di studenti che, al ritorno da un Viaggio della Memoria ad Auschwitz, si fa carico della trasmissione della memoria dei sopravvissuti ai campi di sterminio; Dal ritorno di Giovanni Cioni, che racconta la terribile esperienza di Silvano Lippi, un ufficiale italiano in Grecia deportato per 39 mesi a Mathausen per la sua mancata adesione alla Repubblica di Salò nel 1943.

