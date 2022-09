Giornalista ha un ictus in diretta mentre conduce il notiziario: “Non riuscivo a parlare” (VIDEO)

Una giornalista ha avuto un ictus in diretta mentre conduceva il notiziario di Two New Oklahom: resasi conto che qualcosa non andava, ha prontamente passato la linea al Meteo. Attraverso il suo profilo Facebook ha informato il pubblico che le sue condizioni sono buone.

Momento di grossa paura per Julie Chin e di grande apprensione per il pubblico che seguiva il notiziario di Two New Oklahom, la giornalista, mentre leggeva il notiziario ha iniziato ad avere dei vuoti di memoria e non riusciva a parlare correttamente e in maniera fluida "Scusate, mi sta succedendo qualcosa stamattina e mi scuso con tutti voi. Mandiamo il Meteo", ha detto Julie appena ha capito che qualcosa non andava. I colleghi in studio hanno allertato gli uomini del 911 che, appena arrivati, hanno portato subito la giornalista al pronto soccorso.

Julie Chin è stata ospedalizzata e adesso sta bene, come ha scritto sul suo profilo Facebook, anche se si dovrà sottoporre ad altri accertamenti. La conduttrice ha ringraziato chiunque abbia pregato per lei, inviato messaggi o email. Nel lungo post ha scritto: "Gli ultimi giorni sono avvolti nel mistero, ma i medici ritengono che sabato mattina ho avuto un inizio di ictus mentre ero in onda. Alcuni di voi hanno assistito in prima persona e mi dispiace tanto che sia successo".

La giornalista ha raccontato anche i primi sintomi che ha avvertito: "Ho prima perso parzialmente la vista da un occhio poi il mio braccio e la mia mano si sono intorpiditi, non riuscivo a leggere il gobbo. Quelli che sabato erano davanti alla tv sanno quanto disperatamente abbia provato a portare avanti il telegiornale ma le parole proprio non arrivavano".