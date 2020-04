Il giornalista appare in mutande in tv e non se ne accorge: è il figlio di Christopher Reeve

Il giornalista americano Will Reeve, figlio del compianto attore Christopher Reeve, è apparso in mutande in TV non essendosi accorto di venire inquadrato anche dalla vita in giù: il video.

Il luogo comune sul lavorare in mutande da casa è stato confermato da un giornalista di ABC - lui è Will Reeve, figlio di Christopher Reeve - accortosi solo dopo aver aperto il collegamento di essere in onda molto poco vestito dalla vita in giù.

Oops! ABC’s Will Reeve foolishly thought he could present a TV segment without the camera showing he wasn’t wearing pants this morning! pic.twitter.com/Q8rSsi72P4 — TV News HQ (@TVNewsHQ) April 28, 2020

Il povero malcapitato, dicevamo, è andato in onda davanti a milioni di americani (perchè Good Morning America è una trasmissione molto seguita) in collegamento dal salotto di casa. In queste settimane si è scherzato parecchio sulle riunioni a distanza in cui chiunque segretamente abbina a giacche assai formali un "sotto" molto più confortevole. E se pure una regina di stile come Anna Wintour è stata fotografata, seduta alla scrivania di casa, con i pantaloni della tuta, il povero Will Reeve aveva tutto il diritto di collegarsi con lo studio nella maniera più comoda possibile, in mutande.

La scelta peculiare e pratica, però, non ha risparmiato al figlio di Christopher Reeve - indimenticabile Superman del cinema e compianto attore, scomparso nel 2004 - nè la smorfia imbarazzata della collega dallo studio, nè l'ironia dei social, dove la clip estrapolata dalla diretta è diventa virale nel giro di pochi minuti. Non importa, Will Reeve se ne sarà fatto una ragione e d'altronde sarà stato anche contento di aver regalato qualche sincera risata in un momento così difficile. Peccato però che l'inconveniente della diretta abbia completamente fatto passare in secondo piano l'argomento al centro del suo intervento: l'utilizzo di droni per consegnare farmaci a chi non può lasciare la propria abitazione ma ha bisogno quotidiano di medicinali.