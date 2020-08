Gioele, ritrovati i resti del figlio di Viviana Parisi?

I resti di Gioele sarebbero stati ritrovati a circa 700 metri dal traliccio dell'Enel dove era stato ritrovato il corpo di sua madre, Viviana Parisi. La notizia è stata condivisa anche dal profilo di Chi l'ha visto? che ieri si è occupato del giallo di Caronia.

Stamattina centinaia di volatori hanno risposto all'appello del padre di Gioele e si sono uniti alle forze dell'ordine per cercare tracce del bambino. Uno di questi ha individuato le tracce del bambino scomparso lo scorso 3 agosto. Secondo alcune dichiarazioni degli uomini che coordinano le ricerche del bambino "i resti ossei e la maglietta portano a lui al 99 per cento"". Il luogo del ritrovamento si trova a circa 200 metri dall'autostrada e a circa 700 merti dal posto in cui è stato ritrovato il cadavere di Viviana Parisu. Sul posto è arrivato anche il Procuratore di Patti Angelo Cavallo che coordina le indagini.

Ieri sera Federica Sciarelli è andata in onda con una puntata speciale dedicata alle ipotesi sulla scomparsa e la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele, del quale si sono perse le tracce da due settimane.

Il caso di Viviana Parisi inizia il 3 agosto sotto una galleria in zona Caronia quando la sua auto urta un furgone con alcuni operai. In quel momento la donna abbandona la la macchina con la borsa e i documenti e fugge con Gioele in braccio facendo perdere le tracce. Il suo cadavere viene ritrovato l'8 agosto sotto un traliccio dell'Enel e da questo momento la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele diventano il giallo dell'estate 2020, tanto che Federica Sciarelli decide di interrompere la pausa estiva di Chi l'ha visto? per mandare in onda una puntata speciale.