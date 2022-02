Giochi Olimpici di Pechino 2022: visibili su TimVision grazie ad Eurosport

I Giochi Olimpici di Pechino 2022 saranno visibili in 4k su TimVision, grazie ad Eurosport, per tutti i clienti del servizio che sono in possesso del TimVision Box.

TimVision garantisce ai fan italiani delle Olimpiadi la possibilità di vedere i Giochi Olimpici di Pechino 2022 in 4k su un canale dedicato: tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player.

Tutti i clienti abbonati Eurosport, in possesso del TimVision Box, avranno in esclusiva il canale in 4K che garantirà un'esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione, disponibile alla posizione 1410 del TimVision Box. Con oltre 1200 ore live, trasmesse nei 19 giorni di competizione, l'esperienza su TimVision sarà unica. Sono infatti previsti fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti.

Eurosport Player è incluso 12 mesi per tutti i nuovi clienti TimVision per non perdere neanche un istante dei Giochi, il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri, tutte le gare della LBA di basket e molto altro. TimVision è la principale piattaforma streaming per l'intrattenimento e lo sport. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner, come Disney+ e Netflix, alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.

Il TimVision Box utilizza la modalità di fruizione di contenuti live Multicast, tecnologia che consente di distribuire in streaming eventi live di grande popolarità, migliorando la qualità della diretta e ottimizzando l'utilizzo delle risorse di rete.