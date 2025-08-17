Gintama lancia il trailer di un nuovo film con una nuova animazione per il ventesimo anniversario

Durante l'evento per il 20° anniversario, è stato annunciato Gintama: Yoshiwara in Flames, nuovo film che riporterà sul grande schermo l'arco narrativo cult della serie. Trailer, poster e dichiarazioni del cast anticipano un ritorno... infuocato.

Il mondo di Gintama torna a incendiarsi, letteralmente. Dopo il successo dell'ultimo film e l'annuncio dello spin-off Gintama-sensei, arriva la notizia di una nuova pellicola che riporterà in vita uno degli archi più amati della serie: Yoshiwara in Flames, con uscita prevista nel 2026.

Nuovo film per Gintama: il trailer svela "Yoshiwara in Flames"

Il nuovo film Gintama: Yoshiwara in Flames riporterà sul grande schermo la saga andata in onda tra gli episodi 139 e 146 dell'anime nel 2009. Ambientata nel vibrante quartiere sotterraneo dei piaceri, la storia vede i protagonisti affrontare Housen, un nemico spietato che domina le notti di Yoshiwara.

Questa trasposizione promette di non essere una semplice riproposizione: sarà una vera e propria ricostruzione, arricchita da un'animazione inedita e concepita per catturare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Al fianco di questo progetto, la serie spin-off Gintama-sensei, in arrivo a ottobre, conferma un autunno particolarmente denso per l'universo creato da Hideaki Sorachi, capace ancora oggi di mescolare comicità surreale e intensità narrativa.

Cast originale, ambizioni alte e ironia in pieno stile Sorachi

A dare voce ai personaggi tornerà il cast storico: Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi, Rie Kugimiya, Susumu Chiba, Kazuya Nakai, Kenichi Suzumura, Tetsuharu Ota e Mikako Takahashi.

Durante la celebrazione del 20° anniversario, Sakaguchi ha dichiarato: "Sì, stiamo facendo un nuovo film di Gintama! È l'ultima parte del progetto per il 20° anniversario. Ricostruiamo l'arco di Yoshiwara come una produzione del tutto nuova, con animazione inedita. Puntiamo ai 10 miliardi di yen al botteghino!".

A rincarare la dose di ironia ci ha pensato Sorachi stesso, commentando: "Lasciare che la serie si spenga in un'esplosione, magari a causa dei problemi alla parte bassa del corpo di Sugita, sarebbe una vittoria in pieno stile Gintama. Non si sa mai cosa aspettarsi: quel mix di ansia ed entusiasmo è ciò che lo rende unico. Non abbandonateci!".

Un invito scherzoso che racchiude però l'essenza di questa saga, capace di rinnovarsi senza perdere il suo spirito dissacrante.