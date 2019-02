Gina Rodriguez produttrice della serie Disney+ "Diary of a Female President"

Gina Rodriguez sarà la produttrice della nuova serie, destinata alla piattaforma di streaming Disney+, intitolata Diary of a Female President, un progetto creato da Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend), Robin Shorr (The Carmichael Show), I Can and I Will e CBS TV Studios.

Al centro della trama ci sarà una dodicenne di origini cubane-americane che affronta gli alti e bassi della scuola media e il suo percorso che la porterà a ottenere, in futuro, il ruolo di presidente degli Stati Uniti. La narrazione si svilupperà seguendo quanto la ragazzina scrive sul suo dirario.

Peña sarà la creatrice e sceneggiatrice dello serie di cui è stata ordinata la produzione di dieci episodi, mentre Shorr ne sarà la showrunner.

Rodriguez, prossimamente, ritornerà sugli schermi televisivi con gli episodi della quinta stagione, l'ultima, di Jane the Virgin, la comedy in onda su The CW di cui potrebbe essere prodotto uno spinoff intitolato Jane the Novela, uno dei pilot ordinati dall'emittente in vista della prossima stagione.