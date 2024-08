Gina Rodriguez, nuovo ruolo in tv: si unirà al cast di questa apprezzata serie thriller

La star di Jane the Virgin ha appena annunciato il suo nuovo progetto per il piccolo schermo con un ruolo da series regular

L'abbiamo conosciuta per il suo ruolo da protagonista nell'acclamata serie Jane the Virgin e adesso Gina Rodriguez si è appena unita al cast di una popolare serie della ABC.

Dopo essere stata impegnata sempre sul piccolo schermo con la sit-com Non sono ancora morta, l'attrice si unirà al cast della terza stagione di Will Trent, in qualità di series regular, quindi con una certa frequenza nel corso degli episodi.

Basata sulla serie di libri di Will Trent, bestseller del NY Times di Karin Slaughter, la serie segue il protagonista, l'agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (Ramón Rodriguez), che è stato abbandonato alla nascita e ha dovuto affrontare un difficile percorso di crescita nel sovraccarico sistema di affidamento di Atlanta. Oggi, Will usa il suo punto di vista unico per perseguire la giustizia e ha il più alto tasso di liquidazione del GBI.

La Rodriguez interpreterà Marion Alba, un'assistente procuratore distrettuale carismatica e sicura di sé, appena arrivata ad Atlanta. Dopo il suo primo incontro con Will, i due sono sorpresi di dover lavorare insieme per indagare su un crimine nel mondo delle gang di Atlanta.

La serie è interpretata anche da Sonja Sohn nel ruolo di Amanda Wagner, Iantha Richardson nel ruolo di Faith Mitchell e Jake McLaughlin nel ruolo di Michael Ormewood.

Il casting della Rodriguez rinnova il suo rapporto con la ABC/Disney dopo la co-conduzione al fianco di Shaquille O'Neal nel game show Lucky 13, attualmente in onda sulla rete. In precedenza, è stata protagonista e produttrice esecutiva di Non sono ancora morta della ABC e di Elena, Diventerò Presidente di Disney+.