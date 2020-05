Gina Lollobrigida e Anna Marchesini: l'imitazione e l'incontro epico in tv (VIDEO)

Stasera Un giorno in pretura porta in scena la misteriosa storia di Gina Lollobrigida ed è impossibile non ricordare un altro momento storico in prima serata sulla Rai con protagonista la grande attrice: l'imitazione indimenticabile di Anna Marchesini a teatro, da non perdere nel video qui sopra.

Gina Lollobrigida accanto ad Ezio Greggio sul set di Box Office 3D - il film dei film

Anna Marchesini è stata una delle attrici comiche più amate d'Italia, negli anni Ottanta è tra i protagonisti più amati e popolari della TV, con i suoi sketch ispirati all'attualità, surreali e irresistibili. Anna interpreta diversi personaggi iconici, ma sarà solo con la parodia de I promessi sposi televisiva, una sorta di parodia dei vecchi "sceneggiati" in costume, che dimostrerà - insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez - la sua capacità di dare corpo e voce a personaggi diversissimi. Già qui si trasformava in una improbabile e irresistibile Fata Turchina con chioma azzurra, ispirata proprio a Gina Lollobrigida.

La Lollobrigida è sempre stata uno dei cavalli di battaglia dell'attrice: il video dell'incontro tra le due è datato 1989 e si tratta della registrazione di Allacciare le cinture di sicurezza, uno spettacolo teatrale del Trio senza una trama vera e propria, ma con un insieme di parodie esilaranti. Nel famoso incontro tra le due attrici, la Marchesini interpreta la Lollo e si accorge che è lì in sala come spettatrice: ovviamente lascia tutto e corre a salutarla, e tra baci e abbracci, esclama la frase "Siamo sorelle di latte!".

Dopo lo scioglimento del Trio, la Marchesini si ritroverà a collaborare con i suoi compagni di avventure in altre occasioni, ma intraprenderà anche una felice carriera "solista", sia in teatro che in televisione. Nel 2006 però l'artrite reumatoide di cui soffriva impose una battuta d'arresto momentanea alla sua carriera, che riprese qualche tempo dopo. Anna tornerà in TV e in scena cambiata, fortemente segnata dalla malattia, ma coraggiosa, vitale e sempre ironica. Negli ultimi tempi aveva dato alle stampe alcuni libri, tra cui l'ultimo Moscerine, del 2013.

In quest'ulteriore clip, tratta da Fantastico del 1986, Anna arriva sul palco nei panni di Gina Lollobrigida, tutta trafelata, mettendo su un divertente sketch con Pippo Baudo: