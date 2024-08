Gina Gershon ha quasi rotto il naso a Tom Cruise in una scena romantica di Cocktail

Gina Gershon è stata ospite di Watch What Happens Live mercoledì sera, e durante la chiacchierata ha ricordato un piccolo incidente accorso sul set di Cocktail, il film del 1988 con protagonista un giovane Tom Cruise.

Nel corso del film, Gershon ha girato la sua prima scena d'amore sul set e ha ricordato quanto il collega sia stato protettivo nei suoi confronti e l'abbia fatta sentire a suo agio. Tuttavia, proprio nel corso di una sequenza romantica, l'attrice ha rischiato di rompere il naso a Cruise.

Questione di naso

Gershon ha raccontato nei dettagli la scena:"Ricordo che ad un certo punto della scena Tom era sotto le coperte e io gli dissi che ero molto sensibile e che non avrebbe dovuto fare certe cose. In una delle riprese credo che volesse ottenere una reazione da me e così mi afferrò la pancia".

Gina Gershon in una scena di Rifkin's Festival di Woody Allen

Un gesto che provocò la reazione d'istinto di Gina Gershon:"Io, per reazione, gli diedi un calcio sul naso. Ero completamente spiazzata e pensavo di aver appena rotto il naso a Tom Cruise". L'attrice ha ricordato anche la bella reazione del collega.

"Mi disse di non preoccuparmi perché l'avevo avvertito [di essere sensibile]. Io imbarazzata risposi che mi dispiaceva veramente ma lui insistette dicendomi che era stata colpa sua. Era così protettivo e comprensivo. È stato davvero fantastico".

Nel corso dell'intervista le è stato chiesto se avesse mai avuto una storia con Tom Cruise al di fuori del set. All'epoca, Tom Cruise era sposato con Mimi Rogers e Gershon ricorda che la moglie era molto presente sul set prima di rispedire al mittente il quesito:"Pensi davvero che risponderei ad una domanda del genere?". In chiusura, ha scherzato sulle scene intime, scherzando sul fatto che si baciarono il più possibile.

Tom Cruise girò Cocktail nel primo periodo d'oro della sua carriera, dopo aver ottenuto grande successo con Top Gun.