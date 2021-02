Gillian Anderson commenta la nomination ai Golden Globe 2021: "Sarà una serata memorabile"

Gillian Anderson è convinta che la prossima edizione dei Golden Globe 2021 possa essere decisamente indimenticabile! Secondo l'attrice, è giunto uno dei momenti più divertenti nella stagione dello spettacolo, degno di essere vissuto bene nonostante tutte le difficoltà che si porterà dietro. La protagonista di X-Files non è certamente nuova al Beverly Hills Hilton in cui si tengono annualmente i Golden Globes. Ciò nonostante, la Anderson non sta nella pelle e non vede l'ora che arrivi il momento che potrebbe vederla vincere il Premio come Miglior attrice non protagonista per The Crown.

The Crown: Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher

Come riportato da Deadline, Gillian Anderson ha dichiarato: "I Golden Globe sono sempre lo show più divertente dell'anno. Io, purtroppo, sarò a Praga ma per me quella notte sarà indimenticabile, comunque vadano le cose". Quest'anno, Gillian Anderson ha ottenuto la nomination (la sesta ai Golden Globe della sua carriera) come Miglior attrice non protagonista per aver prestato il suo volto a quello di Margareth Thatcher in The Crown. L'attrice ha continuato: "Sono nell'industria dell'intrattenimento ormai da molti anni e ho avuto la fortuna di presenziare ai Golden Globe numerose volte. Ho visto Gwyneth trionfare per Shakespeare in Love e Matt per Will Hunting. Ero là quando si poteva fumare e anche quando hanno proibito il fumo. Nonostante questo, però, Sean Penn ha sempre continuato a infischiarsene e nessuno ha mai avuto il coraggio di dirgli niente".

Gillian Anderson non ha perso l'opportunità per ringraziare il team che ha dato vita a The Crown. L'attrice ha affermato: "Ringrazio sempre Peter Morgan e Nina Gold per aver scritto il personaggio di Margareth Thatcher in modo così sfaccettato e, soprattutto, per aver pensato a me. Ho avuto molto piacere ad approfondire il suo personaggio. Poi ringrazio tutte le altre persone coinvolte nelle riprese, dal cameraman, alle costumiste Amy Roberts e Cate Hall". Relativamente a The Crown, l'attrice ha ringraziato Peter Morgan per averla coinvolta, in un certo senso, sin dalla prima stagione. La quinta stagione sarà molto differente e la Anderson non tornerà, dal momento che ogni stagione è incentrata su un nuovo capo del governo.

Infine, Gillian Anderson si è soffermata sui ruoli "istituzionali" portati in scena da The Crown e ha dichiarato: "Chi vorrebbe essere al posto di Boris Johnson o di Barack Obama oggigiorno? Credo che persone del genere sentano continuamente una pressione addosso senza pari. Non è facile calarsi nei loro panni. Non si può mentire, si deve sempre stare attenti a ciò che si dice. Non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Margareth Thatcher respirava per fare politica, dormiva pochissimo e pensava sempre al lavoro. Credo che questo, alla lunga, l'abbia debilitata".