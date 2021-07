Gianni Versace: due cadaveri trovati nella sua villa a Miami: ecco cosa è successo

Un nuovo giallo nella ex villa di Gianni Versace: a Casa Casuarina gli addetti alle pulizie hanno trovato due cadaveri non identificati e non si esclude un legame con l'omicidio dello stilista italiano.

Nella villa in cui 24 anni fa fu ucciso Gianni Versace sono stati trovati due cadaveri: la macabra scoperta a Villa Casa Casuarina è stata fatta dagli addetti alle pulizie di Casa Casuarina, oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel.

Gianni Versace con il suo compagno Antonio D'Amico

Sono passati 24 anni dall'omicidio di Gianni Versace, assassinato il 15 luglio 1997 con due colpi di pistola sugli scalini di Casa Casuarina dal serial killer Andrew Cunanan. Oggi la villa in cui ha vissuto lo stilista italiano è lo scenario di un nuovo giallo a causa del ritrovamento dei cadaveri di due persone uccise alla vigilia del 24esimo anniversario della morte di Versace.

Dopo essere stata venduta, Villa Casa Casuarina è stata trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina, la macabra scoperta è stata fatta dagli addetti alle pulizie il 14 luglio 2021 intorno alle 13:20 ora locale. Secondo le prime notizie trapelate i corpi dei due uomini sono stati ritrovati nella stessa stanza d'albergo, la polizia non ha ancora reso nota l'identità dei due cadaveri che al momento risultano non identificati. Gli inquirenti hanno specificato che si tratta di due uomini adulti ma non ha detto nulla sulle cause della morte.

La polizia ha dichiarato di essere stata allertata da una telefonata dallo staff di Villa Casa Casuarina, per il momento non è stato escluso un collegamento con la morte di Gianni Versace, la coincidenza con l'anniversario dell'omicidio dello stilista calabrese lascia aperte tutte le piste, compresa quella del mitomane o dell'emulatore. Un portavoce della polizia ha confermato ai media americani che le indagini sono in corso.

Gianni Versace fu ucciso la mattina del 15 luglio 1997 mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la sua solita passeggiata al New Cafe. Andrew Cunanan gli sparò due colpi di pistola alla nuca e il primo a cercare di soccorrere lo stilista fu il suo compagno, Antonio D'Amico. Versace fu dichiarato morto al Jackson Memorial Hospital di Miami. Otto giorni dopo, Cunanan, sospettato di aver ucciso altre quattro persone in tre Stati, si suicidò su una casa galleggiante a North Miami Beach.