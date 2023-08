Gianfranco Lande, il documentario sul Madoff dei Parioli da oggi in streaming su discovery+

Da oggi in streaming su discovery+ il documentario I soldi degli altri - Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli, in arrivo il 28 settembre anche su Nove.

Arriva oggi, sabato 26 agosto, in streaming su discovery+, e il 28 settembre alle 23:15 su Nove, il documentario I soldi degli altri - Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli, che ripercorre la vicenda del finanziere sardo Gianfranco Lande, arrestato nel 2011 con l'accusa d'aver contribuito a truffare migliaia di appartenenti alla "Roma bene", oltre a calciatori (della Roma e della Lazio), attori e imprenditori.

Chi è Gianfranco Lande

"Madoff dei Parioli" è il nomignolo che i media hanno subito affibbiato a Lande e in effetti il riferimento al broker statunitense Bernie Madoff è inevitabile: due grandi prestigiatori della finanza internazionale, maghi degli investimenti ultra-fruttiferi - in molti casi, purtroppo, altrettanto abili nel far scomparire i soldi degli altri. Chi è stato Gianfranco Lande, nella Roma di fine Novecento? Il go-to-guy di chi avesse capitali da mettere a rendita ben oltre i margini garantiti dai canali tradizionali; un fenomeno della finanza, preceduto da una reputazione edificata attraverso il passaparola nella Roma benestante dei Parioli; un self-made man divenuto il terminale di quella che si rivelerà una truffa milionaria.

Il caso

La tela di ragno messa a punto da Lande che prometteva (e per un certo tempo garantiva) redditi straordinari, ha causato perdite pesantissime a vip, imprenditori, famiglie dell'alta borghesia della Capitale e professionisti all'apice della carriera. L'indagine che ha travolto Lande, partita nel 2009 a seguito di diverse denunce ai suoi danni, ha comportato nel 2011 il suo arresto, seguito da una condanna a nove anni di reclusione, in buona parte scontati.

Oggi Gianfranco Lande è un uomo libero e in questo documentario offre la propria versione dei fatti, a confronto con le teorie degli accusatori e le testimonianze delle vittime. La sua vicenda, al di là dei risvolti penali percepibili, restituisce un'impressionante fotografia del rapporto dell'uomo contemporaneo con il denaro. Il caso di Lande e dei suoi procacciatori di clienti, oltre che il paradigma della stangata all'italiana, diventa così un depistante gioco di specchi della nostra società e dei suoi valori.

"I soldi degli altri - Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli" è un documentario scritto da Daniele Autieri e Stefano Pistolini, prodotto da Darallouche per Warner Bros/Discovery.