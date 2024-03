Giancarlo Esposito lancia The Venetian: primo graphic novel per la star di Breaking Bad e Better Call Saul

Giancarlo Esposito, star di serie come Better Call Saul e Breaking Bad, ha deciso di buttarsi a capofitto in un nuovo suggestivo progetto. Fresco di un altro ruolo da leader di un impero della metanfetamina in The Gentlemen su Netflix, l'attore sta pubblicando il suo primo graphic novel.

Better Call Saul: Giancarlo Esposito nella stagione 5

Esposito ha co-creato The Venetian, una storia di impegno e sacrificio ambientata nel contesto del sottobosco criminale di Venezia. Pubblicato da Gallery 13, il graphic novel è stato co-creato insieme allo sceneggiatore Matt Wheeler e dall'artista di storyboard Jay Martin.

Il progetto The Venetian

"Sono entusiasta di far parte di questo progetto profondamente dinamico, The Venetian. Un graphic novel ricco di azione e personaggi. È una storia originale e insolita che esemplifica la mia ricca eredità afro-italiana" ha spiegato la star.

Breaking Bad: Giancarlo Esposito nell'episodio I.F.T

Wheeler sta lavorando con Esposito anche alla prossima serie crime thriller divisa in sei parti Parish, per la quale è anche produttore esecutivo. Di recente ha scritto il sequel di The Italian Job per Paramount+. Jay Martin ha scritto e illustrato il suo primo romanzo grafico Lost Boy pubblicato da Dark Horse Comics nel 2023, e il suo prossimo lavoro, Yellow, è in uscita in primavera.