GFVip 6, lo sciopero della fame di Raffaella Fico e Sophie Codegoni è già finito: hanno mangiato di nascosto

Raffaella Fico e Sophie Codegoni avevano aderito allo sciopero della fame indetto da Jo Squillo, ma la loro convinzione si è infrante nel magazzino, dove sono state sorprese a mangiare di nascosto.

Venerdì sera, nella diretta del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo ha annunciato l'inizio dello sciopero della fame per sensibilizzare l'opinione pubblica sul caso Chico Forti. All'iniziativa della cantante hanno aderito anche Sophie Codegoni e Raffaella Fico ma, secondo il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra del programma, loro due si sarebbero nascoste a mangiare dopo poche ore.

Chico Forti, 61 anni, è ex produttore televisivo, nel 2000 è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Florida. L'italiano è accusato di aver ucciso a Miami Dale Pike, un cittadino australiano figlio del patron del Pike Hotel di Ibiza con il quale Forti era in trattativa per l'acquisto del suo hotel. Dale è stato trovato morto il 15 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach, Forti si è sempre dichiarato innocente. Il caso dell'imprenditore italiano è tornato in auge grazie ad una serie di servizi de Le Iene che hanno evidenziato i numerosi buchi del processo a carico di Chicco Forti, anche i familiari della vittima non sono sicuri che l'uomo condannato sia realmente la persona che ha ucciso Dale Pike.

Nella puntata di venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo ha chiesto se ci fossero novità sul caso, quando Alfonso Signorini le ha detto che dagli Stati Uniti non era arrivato ancora nessun segnale positivo, Jo Squillo ha annunciato lo sciopero della fame. La cantante con questo gesto si propone di sensibilizzare i telespettatori del programma sul caso dell'imprenditore italiano, sperando che la vetrina del reality possa dare maggiore risonanza alla sua protesta.

La cantante ha ricevuto la solidarietà di Raffaella Fico e Sophie Codegoni, le due coinquiline poi hanno annunciato di volersi unire alla sua protesta e hanno iniziato anche loro lo sciopero della fame. Le buone intenzioni delle due gieffine però sarebbero durate poco: secondo chi segue la diretta su Mediaset Extra e commenta il programma su Twitter, Sophie e Raffaella si sarebbero chiuse nel magazzino per mangiare di nascosto. Nel frattempo Jo continua a bere latte di mandorla, l'unica sostanza di cui si sta nutrendo. Non tutti i coinquilini sono convinti delle buone intenzioni delle scioperanti, le critiche sono rivolte soprattutto contro la Codegoni e la Fico. Manila Nazzaro, parlando all'ex di Mario Balotelli ha detto "L'avete presa come giornata detox, gliel'ho detto a Sophie.".

Poco fa però gli utenti hanno catturato un dialogo interrotto a metà dalla censura. Sophie si è informata su cosa si mangiasse oggi a pranzo, quanto Aldo Montano le ha chiesto se avessero interrotto lo sciopero la Codegoni gli ha risposto che gli autori le avevano chiesto di non farlo perché non era il contesto adatto, poi la telecamera ha staccato.