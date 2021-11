GFVip 6, Miriana Trevisan su Alex Belli: "non vorrei essere nei panni di Delia"

Miriana Trevisan e le altre donne del Grande Fratello Vip 6 non vorrebbero essere nei panni di Delia Duran, considerando il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge: le vippone, durante una chiacchierata nella stanza arancione, hanno analizzato la relazione dei loro coinquilini e di come può essere stata percepita all'esterno.

La presunta relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge ha saturato molte dirette del Grande Fratello Vip 6, i confronti tra l'attore di Centrovetrine e la moglie Delia Duran sono stati innumerevoli, l'ultimo, venerdì 26 novembre, terminato con il bacio passionale tra i due coniugi a cui ha fatto seguito in questo fine settimana un bacio 'scenico' tra Alex e Soleil, mentre i vipponi provavano ad allestire una brutta coppia della Turandot di Giacomo Puccini.

Il rapporto tra i due gieffini è spesso al centro dei commenti dei concorrenti della casa, ieri la gran parte delle donne si sono ritrovate nella stanza arancione ed il discorso è caduto proprio sui loro due coinquilini. La prima a parlare è stata Jessica Selassié, che ha riassunto come la storia di Alex e Solei e stata vista all'interno e come è stata percepita all'esterno "all'inizio tutti abbiamo pensato che ci fosse della malizia, poi vedi le cose e ti rendi conto che non è così però da fuori hanno detto va bene se non c'è malizia allora è una cosa costruita appositamente da fuori, perché così lui aveva delle clip qua dentro. E in più l'hanno pure criticato, perché a lui che è attore gli hanno detto 'hai pure recitato male, sia tu che tua moglie'. Hanno detto che era stata vista malissimo".

Miriana Trevisan ha ribadito un concetto già espresso in passato, lei al posto di Delia non avrebbe mai accettato questa situazione, anche perché ha già vissuto qualcosa di simile "Io non vorrei mai essere sua moglie in questo momento, assolutamente, mai, io l'ho vissuta una cosa così", sulla sua linea di pensiero si è assestata anche Maria Monsé che infatti ha affermato: "Ma chi è che vorrebbe essere la moglie di Alex, molte poche". La Trevisan ha continuato ricordando i vari incontri avuti da Belli nella casa "mi viene in mente l'amico di Alex che ha detto, abbiamo avuto un attimo anche noi un dubbio e gli hanno detto 'torna come prima', il padre gli ha detto 'torna come prima', non ti stanno dicendo di cambiare, ma nemmeno tua moglie. Quindi un minimo", come si vede nella clip pubblicata.

Jessica Selassié ha provato a mettersi nei panni della coppia Belli-Duran, spezzando una lancia a favore di Alex "Quando uno decide di sposare una persona come Alex, che comunque è uno senza limiti, senza freni, giocoso, scherzoso, amante della vita, delle persone che non si pone limiti o dubbi, caccio non, lo faccio, è difficile, perché una persona come lui potrebbe anche essere che è così in amicizia e fedelissimo in amore e magari uno che è più introverso, magari un avvocato che è più moderato e non fa parte del mondo dello spettacolo, potrebbe tradirti con l'assistente, la segretaria e tu non te me accorgeresti mai perché non vedi la malizia nei suoi comportamenti".