GFVip 6, Lulù Selassié origlia il confessionale di Maria Monsè che mette in dubbio i suoi attacchi di panico

Lulù Selassié ha origliato il confessionale di Maria Monsè: in quel momento la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 stava sparlando proprio della principessina. La discussione tra le due ha coinvolto altri vipponi, Monsè ha messo in dubbio gli attacchi di panico di Lulù dicendo che le servono per nascondere la sua maleducazione.

Il confessionale, per definizione, è il posto in cui quello che viene detto dovrebbe restare segreto, i concorrenti del Grande Fratello sanno che quello che succede tra quelle 4 mura spesso diventa di dominio pubblico, proprio per volontà degli autori del programma. Questa volta il confessionale di Maria Monsè è stato ascoltato da Lulù forse per una cattiva insonorizzazione della stanza, forse perché l'attrice ha alzato la voce o perché Lulù ha origliato.

Lulù Selassié sostiene la prima ipotesi, la ragazza è entrata arrabbiata nella stanza arancione, dove c'erano la sorella Jessica, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani ed altri concorrenti e ha cominciato lamentarsi dei commenti di Maria "E' un'idiota proprio tapezzata - e nonostante Miriana la invitasse a calmarsi ha continuato - mi sono già rotta il ca.zo. Maria, vado fuori nel confessionale e, tra l'altro, purtroppo si sente quando uno parla. 'Ah, perché queste persone non sanno cos'è la fatica nella vita'. Ma tu cosa caz.o ne sai della mia vita, di quello che abbiamo provato a fare io e le mie sorelle prima. Questa è la prima esperienza in televisione? Sì. Ma tu non sai prima quello che abbiamo cercato di fare noi".

Jessica, come si vede nella clip, ha provato a calmarla sottolineando che la Monsè aveva sbagliato a non parlare con lei "lascia stare ha sbagliato Maria perché doveva parlarne in presenza tua". Lulù poi ha ripetuto alcune delle parole sentite "Maria ha detto 'perché poi mi sono sentita insultata' usando parole nel confessionale che davanti a noi non usa perché forse le manca il coraggio". La Monsè, secondo quanto riportato dalla ragazza, avrebbe detto "Ah no, perché le persone che hanno insultato noi persone grandi,io mi sono sentita una persona attempata, in quel momento". La Selassié ha affrontato Maria quando quest'ultima è uscita dal confessionale, dicendole "quando vai in confessionale parla dei cavoli tuoi, non di me perché non ti puoi permettere di parlare del mio attacco di panico, non sai, forse non hai mai sofferto nella vita". Jessica ha sottolineato con Miriana che Maria ha giudicato la sorella prendendola in giro.

Maria Monsè invece ne ha parlato con Giucas Casella e Davide Silvestri, che in realtà erano più interessati alla loro partita al biliardo per cui, quello dell'attrice è stato un monologo, come si vede in quest'altra clip: "e io che devo dire allora dopo quello che ho sentito? Idiota lo dicesse a qualche altra persona. Ma cose dell'altro mondo e adesso vogliamo dire che ha detto idiota perché c'ha la crisi di panico? Cioè, ogni parolaccia che dice c'ha la crisi di panico, non mi sembra che c'ha la crisi di panico a dire idiota a una persona.". Poi ha parlato di come la ragazza avesse origliato il suo confessionale e, su suggerimento di Silvestri, è andata a lamentarsi con gli autori.