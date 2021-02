Il GF Vip salva Alda D’Eusanio, interviene anche Mario Balotelli: "L'Italia rovinata da pochi deficienti"

Ieri sera il pubblico del GF Vip ha deciso di salvare Alda D'Eusanio nonostante abbia pronunciato la stessa parola per cui è stato punito Fausto Leali ma la cosa non è piaciuta affatto a Mario Balotelli.

Il GF Vip ha deciso di non espellere Alda D'Eusanio che aveva usato la parola ne.ro durante la cena di sabato sera: Alfonso Signorini ha affidato la decisione al pubblico che in un discutibile televoto ha deciso di dare una seconda possibilità alla giornalista. Sui social però è scoppiata la polemica a cui si è accodato anche Mario Balotelli con un post al veleno.

Lo scorso settembre - era da poco iniziata questa interminabile edizione del Grande Fratello Vip 5 - Fausto Leali parlando con Enock Barwuah aveva usato la parola ne.ro e questo gli era costato la squalifica. Ieri con Alda D'Eusanio gli autori hanno deciso di usare un peso diverso, la giornalista è stata chiamata in confessionale e Alfonso ha spiegato che gli autori hanno deciso di non squalificarla perchè "Tu quella parola non l'hai rivolta a una persona in particolare, ma è stata comunque una battuta infelice che, seppur involontariamente, può ferire".

Il Grande Fratello ha preferito lavarsene le mani e affidare la decisione al pubblico attraverso un televoto flash. Nonostante sui social tutti avessero detto di votare per l'espulsione di Alda alla fine il risultato è stato favorevole alla giornalista abruzzese che resterà nella casa più spiata d'Italia. Poco prima di apprendere la decisione, la D'Eusanio aveva provato a scusarsi dicendo: "Fino a qualche anno fa si diceva così, è come non dire più 'zingaro' ma 'nomade'. Non lo si fa apposta, mi dispiace davvero se qualcuno si è offeso. Ho sbagliato termine, ma non ho avuto un atteggiamento spregiativo".

Subito dopo il televoto sul web è montata la protesta e Mario Balotelli è stato tra i personaggi pubblici più arrabbiati su Twitter. Il calciatore del Monza ha ritenuto inaccettabile la decisione del Grande Fratello di far votare chi non si è sentito offeso dalle parole di Alda D'Eusanio e rivolgendosi alla produzione ha detto: "il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un'ignoranza inaccettabile. L'Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste".