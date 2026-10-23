GF Vip, anticipazioni stasera: "Un'eliminazione potrebbe stravolgere gli equilibri della Casa"

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera 23 ottobre su Canale 5, si preannuncia ricca di tensioni, confronti e sviluppi inattesi. Nella Casa, i rapporti tra alcuni concorrenti sono sempre più difficili, mentre il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra i sette inquilini finiti al televoto. Ma quali saranno i momenti più importanti della serata e chi rischia maggiormente di uscire?

Grande Fratello Vip: anticipazioni dodicesima puntata

I contrasti tra Valeria Marini e Giulia Provvedi continuano a tenere banco. Le incomprensioni accumulate negli ultimi giorni hanno alimentato una rivalità che sembra tutt'altro che vicina a una soluzione.

La puntata offrirà alle due concorrenti l'occasione di affrontarsi nuovamente e chiarire le rispettive posizioni. Resta da capire se il faccia a faccia servirà a ridimensionare le tensioni oppure se porterà a un nuovo scontro destinato a dividere ulteriormente la Casa.

Scontro tra senior e giovani: Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia chiamati a rispondere

All'interno del Grande Fratello Vip si fa sempre più evidente la distanza tra i concorrenti più esperti e quelli più giovani. I primi contestano ai ragazzi una partecipazione poco incisiva alle dinamiche del gioco, mentre questi ultimi ritengono di essere diventati il bersaglio delle critiche degli altri inquilini.

Valeria Marini

In questo clima si inseriscono due confronti attesi: Giacomo Gallani parlerà con Guendalina Tavassi, mentre Alessandro Roncaccia si troverà faccia a faccia con Alex Belli.

Al centro delle discussioni ci sarà anche il peso delle relazioni sentimentali nelle strategie dei concorrenti. L'accusa è quella di aver sfruttato i legami affettivi per ottenere maggiore visibilità e guadagnare terreno nel gioco. La puntata chiarirà come i diretti interessati risponderanno a queste contestazioni.

Marina La Rosa al centro delle polemiche

Non mancherà un nuovo momento dedicato a Marina La Rosa, finita nel mirino degli altri concorrenti dopo alcune sue recenti provocazioni.

Marina La Rosa e Alex Belli nel Confessionale

Le reazioni suscitate nella Casa porteranno la concorrente a confrontarsi con le critiche ricevute, in un passaggio che potrebbe riaccendere le discussioni tra gli inquilini. Marina riuscirà a spiegare il proprio comportamento e a convincere gli altri oppure la polemica è destinata a proseguire?

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, cresce la complicità

Spazio anche alle vicende sentimentali con Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, protagonisti di un momento romantico che ha attirato l'attenzione degli altri concorrenti.

Il bacio tra i due, seppur scenografico, ha suscitato entusiasmo nella Casa, ma rimangono alcuni interrogativi sull'evoluzione della loro conoscenza. Nel corso della puntata potrebbero emergere nuovi dettagli sul rapporto e sulla reale natura della loro intesa.

Grande Fratello Vip, televoto: le percentuali dei sette concorrenti a rischio

L'attenzione del pubblico sarà rivolta anche al verdetto del televoto del Grande Fratello Vip. A giocarsi la permanenza nella Casa sono Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha annunciato che ci sarà "un'eliminazione che potrebbe stravolgere gli equilibri all'interno del gioco".

Le rilevazioni pubblicate da FreeForum, da considerare come indicazioni non ufficiali e non come anticipazioni certe del risultato, delineano questa situazione:

Marina La Rosa: 21,43%

21,43% Andreas Müller: 17,63%

17,63% Guendalina Tavassi: 17,36%

17,36% Jonathan Kashanian: 15,19%

15,19% Alessandro Roncaccia: 11,93%

11,93% Megan Ria: 9,67%

9,67% Giacomo Gallani: 6,78%

Secondo queste percentuali, Marina La Rosa risulterebbe al primo posto tra i concorrenti indicati, mentre Giacomo Gallani sarebbe quello con la quota più bassa. Un dato che, se confermato, potrebbe rendere particolarmente delicato il suo percorso nella Casa.

È importante ricordare che i sondaggi online non coincidono necessariamente con il voto ufficiale del pubblico e non permettono di stabilire con certezza chi verrà eliminato.

La puntata di questa sera si giocherà quindi su due fronti: da una parte i confronti tra i concorrenti, dall'altra l'attesa per il verdetto del televoto. Chi riuscirà a proseguire l'avventura nel reality e chi dovrà invece lasciare la Casa?