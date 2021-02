GF Vip, la manager di Dayane Mello se la prende con gli autori: "É ora di mostrare tutto!"

La manager di Dayane Mello non ci sta: dopo quasi 6 mesi di reality, gli autori del GF Vip continuano imperterriti a tessere la propria tela narrativa a spese della modella brasiliana, ma la sua agente, a pochi giorni dalla finale, ha deciso di prendere una posizione netta contro questo meccanismo.

A far esplodere una situazione che si era già fatta incandescente in occasione del famoso incontro con la mamma, è stato lo sfogo di Dayane nella notte tra sabato e domenica. In lacrime, dopo un terribile confessionale e dopo il chiarimento con Rosalinda Cannavò, la concorrente aveva confessato a Pierpaolo Pretelli di voler morire.

Così, in vista della puntata di stasera, Paola Benegas, manager della modella, ha postato un messaggio piuttosto eloquente nelle storie del suo profilo Instagram: "Grande fratello, domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h24, non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un'altra! E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto".

Il carattere focoso di Dayane Mello nel corso di questi mesi non l'ha certo tenuta al riparo da critiche o da situazioni complicate, ma è indubbio che, come lamentano molti suoi fan che quotidianamente assistono alla diretta, il trattamento a lei riservato dagli autori sia sempre stato sicuramente meno "morbido" rispetto ad altri concorrenti. In vista della finale cambierà qualcosa?

Lo scopriremo nella puntata in onda stasera su Canale 5.