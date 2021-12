Grande Fratello Vip 6: Miriana Trevisan contro Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per le pulizie

Miriana Trevisan ha attaccato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: le due concorrenti minacciano di nominare chi non fa le pulizie al Grande Fratello Vip 6.

Miriana Trevisan in un confessionale ha attaccato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per aver minacciato di nominare chi non fa le pulizie nella casa del Grande Fratello Vip 6. La questione dell'igiene nella casa è esplosa durante l'ultima diretta del reality.

Le pulizie stanno diventando un nodo centrale all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, quest'anno parte dei concorrenti sembra aver preso la questione sotto gamba, il risultato è sotto gli occhi degli spettatori che spesso, soprattutto sui social, hanno commentato il disordine che regna nelle stanze più spiate d'Italia, senza considerare la presenza ormai conclamata di diversi topi.

Il problema è stato affrontato anche da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, le due sembrano aver molto legato in quest'ultimo periodo, il soprano è stata molto vicino all'ex Miss Italia che nell'ultima puntata è stata attaccata da Clarissa Selassié. Manila, accusata dalla principessina di essere falsissima, ha affrontato, spalleggiata dalla Ricciarelli, le sorelle di Clarissa incolpandole di non aver preso le sue parti e sostenendo di aver portato nella casa dei valori, gli stessi che insegna ai suoi figli, come si vede nella clip.

Ritornando alla questione pulizie, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno deciso di nominare chi non collabora nella casa, la loro presa di posizione è stata criticata da Miriana Trevisan. La showgirl, nel corso di un confessionale, ha attaccato duramente le due coinquiline che si sono scagliate in particolare contro Lulù Selassié, secondo la Trevisan la principessina etiope è una delle persone che prova a mettere ordine nella stanza. Miriana, sempre parlando nel confessionale, ha considerato schifoso il comportamento delle due donne, supportate da Davide Silvestri.