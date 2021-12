GF Vip 6, Lulù Selassié ricorda il periodo difficile della sua famiglia: “non riuscivamo a mangiare"

Lulù Selassié ha ricordato tra le lacrime, ieri sera al GF Vip 6, il periodo in cui la sua famiglia ha avuto difficoltà anche per mangiare.

Lulù Selassié e la sua famiglia hanno attraversato un momento difficile in cui non riuscivano a mangiare: la concorrente del Grande Fratello Vip 6 lo ha ricordato nella puntata del 6 dicembre sottolineando che molte persone si sono allontanate per non aiutarla.

L'ultima puntata del GF Vip 6 ha sancito l'eliminazione dal gioco di Patrizia Pellegrino, la concorrente campana è stata sconfitta al televoto da Lulù e Jessica Selassiè, le due principessine etiopi sono state salvate dal pubblico che ha partecipato al televoto del reality e potranno rimanere, per ora, nella casa più spiata d'Italia.

La produzione del programma, per rendere meno amara un'eventuale esclusione dal reality, ieri aveva organizzato due sorprese, una per Patrizia Pellegrino, l'altra per le sorelle Selassié. Lulù prima e Jessica poi sono andate nella mistery room dove Lulù ha raccontato che dopo l'arresto del padre, chiuso nelle carceri elvetiche per truffa, le ragazze si sono trovate senza nessun sostegno economico e con la difficoltà a rimediare i soldi per mangiare, mentre accanto a loro si creava il vuoto "Non potevamo fare tante cose, anche solo comprare da mangiare. Nessuno voleva aiutarci, molte persone si sono allontanate", ha detto la ragazza sottolineando che solo una persona le è stata vicina "Holly non ci ha mai lasciato, voleva solo il nostro affetto".

Le ragazze, come si vede nella clip, hanno poi ricevuto una lettera dal fratello maggiore Christian, una persona, come hanno sottolineato, molto riservata che difficilmente compare in video o in foto. "Per voi farei di tutto, vorrei tranquillizzare te dolce Lulù, anche se spesso non ti senti capita, sappi che qui fuori tifiamo per te - ha scritto Christian - A te mia Jess, posso dire che hai dimostrato un carattere meraviglioso. Forza principesse del mio cuore, vi voglio bene. Il vostro fratello preferito, tra l'altro l'unico".