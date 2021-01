GF Vip 5, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: cosa c'entra Francesco Monte?

Dopo la diretta del GF Vip 5 di ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto una discussione dove è stato tirato in ballo Francesco Monte, ex compagno dell'influencer.

Ieri sera le donne del Grande Fratello Vip 5 hanno dovuto scegliere uno degli uomini da mandare al televoto per la finale del 1° marzo, Giulia Salemi tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi ha scelto il primo negando, per il momento, la possibilità di mandare in finale quello che lei ha sempre definito il suo amico da sei anni. La cosa che ha fatto arrabbiare Alfonso Signorini, e dopo lo stesso Zorzi, è stato che Giulia si è giustificata dicendo "me lo ha detto Tommaso di scegliere lui", cosa negata sia da Zorzi che da Maria Teresa Ruta, presente al momento della scelta.

Giulia Salemi con la sua scelta sperava di mandare al televoto per la finale il suo Pierpaolo Pretelli, una scelta certamente condivisibile e, che se fosse stata annunciata subito, non avrebbe creato la discussione post puntata. "Ok che ha scelto l'amore e non l'amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire 'tanto tu in finale ci arrivi lo stesso'. Dimmi invece 'ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che, tra Pier e Andrea, Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo'. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?", le ha detto Zorzi.

Tommaso Zorzi poi le ha rinfacciato la bugia detta al momento della decisione: "Quando hai fatto il mio nome per pararti il sedere hai detto 'scelgo di non mandare Tommaso perché me l'ha detto lui'. Non è vero, non te l'ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l'ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino.".

Giulia Salemi ha provato a giustificarsi: "Avevo davanti un bel rapporto di sei anni e un legame forte che si è creato in tre mesi. Hai ragione, non siamo migliori amici, ma io intendevo dire che siamo molto amici. Ti chiedo scusa, forse dovevo dirti 'ok ho tolto la finale a te per darla a Pier'. Sulla motivazione forse hai ragione, ma davvero io a te ci tengo moltissimo. Poi senti, io ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi. A un certo punto sei sparito".

Alla fine Tommaso Zorzi ha spiegato il motivo per cui lui e Giulia si erano allontanati, la causa sarebbe stata Francesco Monte: "Ascolta, io da quando tu sei stata con lui non ti ho più vista. A me non sono piaciute cose che lui ha detto qui dentro. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l'altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno. Se questa persona non mi vuole, io devo sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi? Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c'era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati. Ho detto proprio che uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un c...lione. Lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte che penso che uno che dice certe robe è un cog...e. Adesso però ammetti, è vero anche lui non aveva piacere che ci fossi?".

Francesco Monte, però, non è rimasto fermo a guardare: sentitosi chiamare in causa per la frase pronunciata al Grande Fratello Vip 2, nelle Ig Stories sembrerebbe aver annunciato vie legali contro uno o entrambi i gieffini: "Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto... Chi si fa i ca..i suoi campa cent'anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c'è un limite, see you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti".