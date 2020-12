GF Vip 5, Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: "Noi gay siamo destinati a rimanere soli" ma è polemica

Prima polemica su Cristiano Malgioglio da quando è arrivato a Cinecittà. Parlando con Tommaso Zorzi, il cantante ha detto che i gay sono destinati a rimanere soli ma le sue parole non sono piaciute a tanti.

Dopo il pranzo di oggi Cristiano Malgioglio ha chiesto a Tommaso Zorzi di accompagnarlo nella sua stanza, sabato pomeriggio il cantante era riuscito a farsi confessare una verità che molti sospettavano: Tommaso si è innamorato di Francesco Oppini.

Il cantante siciliano si è aperto con Tommaso parlando del suo desiderio di essere padre e dell'amore per i suoi nipoti, ma si è poi avventurato in un discorso che non ci saremo aspettati da un uomo della sua esperienza e della sua cultura. Malgioglio, figlio di un'altra epoca, ha detto a Tommaso che se per le coppie etero è difficile restare uniti per i gay è impossibile, come potete vedere in questo video. "Non devi vergognarti di aver confessato di essere innamorato di Oppini - gli ha detto - Poi è bello e facciamo capire agli omofobi che queste cose sono belle e pure. Poi è bello avere degli amici etero, perché ti puoi confidare molto di più. Purtroppo amore ricordati che noi siamo destinati sempre a restare da soli. Tu ti innamori e ti innamori, ma alla fine non vanno d'accordo nemmeno le vere coppie tra uomo e donne. Noi abbiamo questo, purtroppo è così, è un segno".

Il primo a evidenziare che Cristiano Malgioglio questa volta l'aveva detta grossa è stato Lazzaro, l'amico di Tommaso Zorzi che cura la pagina Instagram dell'influencer: pochi minuti dopo la fine della chiacchierata tra i due nelle Instagram Stories di Zorzi è stato pubblicato un post con la foto dei due gieffini e la didascalia "Dire a un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottintendendo che l'amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando".

Anche molti utenti sul web si sono lamentati del discorso di Cristiano: "A me piace Malgioglio come personaggio trash ...sicuramente ha una visione di relazione legata più ai suoi tempi...oggi, ma anche già da parecchi anni, ci sono coppie omosessuali che stanno insieme da anni e hanno formato una famiglia ...raccontare ciò a Zorzi ..mah " si legge su Twitter. E ancora "Malgioglio simpatico ok, ma qua proprio ha sbagliato di brutto" e "Che brutte cose da dire a un ragazzo di 25 anni bisognerebbe spiegare a Malgioglio che per fortuna viviamo in un epoca diversa dalla sua".