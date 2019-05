Getaway: ecco l'horror ispirato alla Momo Challenge!

Le urban legend hanno sempre un grande successo al cinema: pare che infatti la Momo Challenge stia per diventare un vero e proprio film horror grazie a Getaway!

Una delle frasi più inquietanti, quando veritiera, da vedere prima di un film è "tratto da una storia vera". Da qualche mese si è diffusa su internet una leggenda piuttosto inquietante che riguarda una sfida online, chiamata Momo Challenge: il viso di una spaventosa donna appare in diversi video per bambini su YouTube e sui social, istigando gli spettatori a compiere atti violenti e autolesionisti. Col tempo, la leggenda si è confermata tale, ma il film di prossima uscita Getaway userà proprio questa storia come premessa per la sua trama.

Film horror con bambini: i 10 più spaventosi di sempre

Il portale Deadline ha confermato che il film sarà diretto da Lilton Stewart III e seguirà un gruppo di teenager che, nell'ultima estate prima del college, si ritrovano in una casa nel bosco dove iniziano ad accadere cose strane. Uno di loro racconta la storia di Momo, uno strano spirito mezzo donna mezzo volatile che tormenta le sue vittime attraverso violenti ordini tramite messaggi e telefonate. Quello che inizialmente era uno scherzo innocente diventa sempre più inquietante nelle ventiquattro ore successive, visto che i ragazzi iniziano a sparire senza un motivo apparente...

Nel cast del film Stef Beaton, Alex Brown, Georgie Storm Waite, Rianne Senining e Charlotte Spencer. Una delle leggende più famose degli ultimi anni e che hanno catturato l'attenzione del pubblico è quella di Slender Man, un uomo inquietantemente alto, senza volto, che rapisce bambini facendoli sparire nel nulla. Il personaggio è nato in un contest di Photoshop ma è diventato così 'importante' nell'immaginario che due ragazze hanno accoltellato un loro amico per offrirlo in sacrificio all'entità. Al personaggio è stato dedicato un film horror - di poco successo - uscito l'anno scorso nelle sale.