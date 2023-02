Geronimo Stilton: David Soren sarà regista e sceneggiatore del film

Geronimo Stilton sarà il protagonista di un nuovo film che verrà prodotto da Radar Pictures.

Il progetto porterà così sul grande schermo le avventure del topo giornalista impegnato a risolvere crimini, della sua famiglia e degli amici.

David Soren, già nel team di Turbo e Capitan Mutanda: Il film, si occuperà della sceneggiatura e della regia del film su Geronimo Stilton.

Il personaggio è stato creato da Elisabetta Dami negli anni '90 ed è presente in oltre 300 libri, tradotti in più di 50 lingue diverse. Il topo è stato poi protagonista di graphic novel, serie animate, spettacoli teatrali, videogiochi e giocattoli.

Soren ha dichiarato: "Sono eccitato nel lavorare con Radar Pictures per portare in vita questa serie di libri incredibilmente popolari. Geronimo Stilton è amato intorno al mondo ed è il momento per il suo primo, esilarante film".