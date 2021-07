George Clooney e sua moglie Amal festeggiano il 4 luglio sul Lago di Como

George e Amal Clooney hanno deciso di tornare in Italia per festeggiare il 4 luglio, come da tradizione, alloggiando nella loro villa sul Lago di Como.

George Clooney e sua moglie Amal quest'anno hanno deciso di rispettare la loro tradizione estiva, interrotta soltanto l'anno scorso a causa del COVID, ovvero quella di festeggiare il 4 luglio in Italia, nella loro splendida villa sul Lago di Como.

La famiglia Clooney, tornata di recente a Villa Oleandra, sul Lago di Como, ha festeggiato il Giorno dell'Indipendenza insieme ad alcuni amici con fuochi d'artificio in abbondanza. George, nelle foto, sembra in salute, abbronzato e riposato mentre Amal indossa, come al solito, uno dei suoi meravigliosi vestiti da sera.

La coppia, dopo una cena a base di pesce consumata presso il Ristorante Gatto Nero, si è goduta la splendida vista del lago dall'alto, accompagnata dalla visione dei fuochi d'artificio che alcuni alberghi hanno voluto offrire al loro speciale ospite statunitense. George e Amal hanno infine posato per una foto ricordo con lo staff del ristorante.

"George Clooney è tornato in paese e noi siamo molto contenti di potergli dare il nostro benvenuto", aveva precedentemente confermato il sindaco Roberto Pozzi. "Se a lui sono mancati Laglio e il lago possiamo dire che a noi è mancato lui. Non possiamo che augurargli di trascorrere delle piacevoli vacanze, di sicuro per la nostra comunità e probabilmente anche per tutto il Lario il suo ritorno è un ottimo auspicio per la prossima stagione turistica ormai alle porte".