George Clooney come Batman: avrebbe un satellite che spia i crimini di guerra in Sudan?

George Clooney è davvero come Batman? I fan pensano di sì, dopo aver scoperto che avrebbe un suo satellite sul Sudan per filmare i crimini di guerra. L'incredibile notizia, che fa di Clooney un vero e proprio Bruce Wayne, arriva grazie al tweet di un fan che ha raccontato per la prima volta questa curiosa vicenda.

ComicBook è stato il primo giornale a rivelare il fatto pubblicando il post, firmato da Cormac Browne: "Oggi ho scoperto la cosa più fottutamente folle che possa esistere: George Clooney ha fatto tutte quelle pubblicità di Nespresso in modo da poter spendere milioni di dollari per mantere per anni un suo satellite privato in orbita sopra il Sudan così da tracciare i crimini di guerra commessi dal governo sudanese". Il tweet sul popolare attore è ovviamente diventato virare in un battibaleno trasformando George Clooney in novello Batman.

D'altronde si tratta di un uomo ricco che usa un'attrezzatura ipertecnolocica personale per osservare i malfattori che commettono crimini. Insomma - come rimarcano molti fan - è una cosa che Batman avrebbe fatto di sicuro, anzi lo ha fatto: la Torre di Guardia della Justice League serve proprio a questo scopo. In questo modo magari l'attore riuscirà finalmente a farsi perdonare il modo in cui ha reso il superoe di Gotham nel dimenticabilissimo Batman & Robin. La notizia però poi si è scoperta imprecisa, come ha rimarcato il manager del progetto, Benjamin Davis. Il responsabile di questo lavoro ad Harvard ha rimarcato che quanto riferito non è accurato. Clooney ha messo i soldi all'inizio per finanziare lo studio, circa 700 mila dollari, mentre le immagini satellitari sono state donate dalla DG. Ma sottolinea: "In ogni caso, è comunque bello vedere Clooney coinvolto in questo tipo di lavoro - e dovrebbe sicuramente contare per il suo punteggio nella classifica di Batman".