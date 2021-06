Gemma Arterton interpreterà Jackie Kennedy nel film 37 Heavens

Gemma Arterton avrà il ruolo di Jackie Kennedy nel film intitolato 37 Heavens che racconterà la storia della first lady e del diplomatico britannico Lord Havid Harlech. Le riprese del progetto inizieranno all'inizio del 2022.

37 Heavens sarà scritto da Steve Austin e diretto da Marc Munden. Il protagonista maschile, accanto a Gemma Arterton, sarà Guy Pearce, recentemente apparso nella serie Omicidio a Easttown.

Il film racconterà la visita, avvenuta nel 1967, compiuta da Jackie Kennedy e da Lord David Harlech, veterano di guerra ed ex ambasciatore britannico, in Cambogia.

I due sono stati ospiti del Principe Sihanouk, che stava cercando disperatamente di riallacciare i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. Jackie si era fatta accompagnare da Harlech, da poco vedovo, che aveva ricevuto la missione segreta da parte di Robert Kennedy di negoziare la fine della guerra in Vietnam.

Tra Jackie e David si è presto formato un profondo legame, in parte legato al dolore che entrambi stavano vivendo, che ha preso alla sprovvista la donna.

Recentemente sono state scoperte delle lettere della coppia rimaste a lungo segrete, tra cui la proposta di un matrimonio da parte di Harlech che Jackie ha rifiutato, sposandosi poi con Aristotele Onassis.