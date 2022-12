Gannibal: il primo trailer della nuova serie thriller horror di Disney+

Gannibal, il thriller horror giapponese basato sull'omonimo manga bestseller di Masaaki Ninomiya, ha finalmente un primo trailer pubblicato da Disney+.

Il video regala così le prime anticipazioni sull'atteso progetto ricco di tensione ed emozioni.

Diretta da Shinzo Katayama da una sceneggiatura di Takamasa Oe, la nuova serie Disney+ sarà disponibile a partire dal 28 dicembre.

La sinossi ufficiale anticipa: "Ambientata nell'immaginario villaggio giapponese di Kuge, Gannibal segue l'agente di polizia appena assunto Daigo Agawa. Quando l'inserimento del nuovo arrivato sembra svolgersi al meglio, iniziano ad accadere una serie di eventi allarmanti che porteranno Daigo a un'orribile consapevolezza: c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel villaggio e in coloro che ci vivono. Gettato in un ambiente ostile con suspense dietro a ogni angolo, l'ultimo agente di polizia che vaga per le strade del villaggio di Kuge sarà in grado di consegnare il male alla giustizia prima che sia troppo tardi?"

"Gannibal è un thriller che lascerà il pubblico senza fiato dopo ogni episodio", ha recentemente dichiarato Teruhisa Yamamoto, produttore della serie, in una nota riportata da comingsoon, "Ma è anche una storia umana che riflette sulle differenze tra i valori della famiglia e la cultura. Con Gannibal e gli altri nostri contenuti giapponesi stiamo combinando la storia della narrazione della Disney con la creatività giapponese per aprire nuove porte all'intrattenimento mirato a tutti".